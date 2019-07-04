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08:45, 04 июля 2019

Коммерсантъ: В момент пожара на глубоководном аппарате большая часть личного состава предположительно отдыхала

В момент начала пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море большая часть личного состава предположительно отдыхала в жилом отсеке и не успела воспользоваться средствами защиты от  огня. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Коммерсант.
Издание отмечает, что подводники должны держать при себе портативные аппараты, позволяющие находиться в задымленном помещении до 20 минут и имеют возможность подключаться к системе подачи воздуха. Но по какой-то причине этого сделано не было.
Согласно одной из версий, которую приводит источник Коммерсанта, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Согласно официальным данным Минобороны, в результате пожара 1-го июля погибли 14 офицеров. Накануне ведомство опубликовало их имена.



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