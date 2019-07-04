В России выросло число желающих продать свой бизнес
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сайта Авито. Аналитики сервиса подсчитали, что средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%. Снижение цен наблюдалось в большинстве включенных в отчет городов. В Москве стоимость бизнеса увеличилась примерно на 1%.
Падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже. За последние три месяца количество таких объявлений увеличилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.