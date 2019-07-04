«Дождь»: Зарплаты в Следственном комитете в ближайшие три года, по некоторым данным, увеличатся на 20%

Источник телеканала «Дождь» в правительстве утверждает, что выплаты повысят согласно указу президента Владимира Путина. Документ содержит гриф «для служебного пользования», поэтому указа нет в открытом доступе и о нем не объявляют, — утверждает источник «Дождя».

О том, что в Следственном комитете собираются повысить зарплату, свидетельствуют и опубликованные Минфином документы к проекту бюджета на ближайшие три года. В Минфине от комментариев на этот счет отказались.

Согласно сведениям о доходах за прошлый год, больше остальных в центральном аппарате СК зарабатывают старшие помощники председателя Следственного комитета по особым поручениям. Их среднемесячный доход составил 375 тысяч рублей. Доход главы ведомства Александра Бастрыкина, по официальной информации, в прошлом году составлял 960 тысяч рублей в месяц.