Коммерсант: В качестве одной из версий пожара на глубоководном аппарате рассматривается короткое замыкание
В качестве одной из версий возникновения пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море рассматривается короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Коммерсант. Согласно этим данным, из-за замыкания могли загореться оплетка или трансформаторное масло. Продукты горения по отсекам разнесла вентиляция.
По словам собеседника газеты, близкого к отряду гидронавтов, за все время существования отряда на их станциях не было серьезных аварий, а потому не было реального опыта борьбы с пожарами.
В результате пожара 1-го июля погибли 14 человек, — сообщает Минобороны. Накануне ведомство опубликовало имена погибших.