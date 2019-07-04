Коммерсант: В качестве одной из версий пожара на глубоководном аппарате рассматривается короткое замыкание

В качестве одной из версий возникновения пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море рассматривается короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Коммерсант. Согласно этим данным, из-за замыкания могли загореться оплетка или трансформаторное масло. Продукты горения по отсекам разнесла вентиляция.

По словам собеседника газеты, близкого к отряду гидронавтов, за все время существования отряда на их станциях не было серьезных аварий, а потому не было реального опыта борьбы с пожарами.

В результате пожара 1-го июля погибли 14 человек, — сообщает Минобороны. Накануне ведомство опубликовало имена погибших.