Кандидатам от «Единой России» перед выборами рекомендовали «не врать, не лебезить и не быть политическими флюгерами». Руководство, которое содержит эти пункты, разослано в регионы, — пишет РБК. По данным издания, рекомендации были разработаны в созданной в прошлом году Высшей партийной школе «Единой России». Ее задача – обучение слушателей навыкам публичной политики, политтехнологи и организационной работе.