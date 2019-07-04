Основной фигурант дела о массовой драке, в которой был убит бывший боец ГРУ заявил, что действовал в целях самообороны. Версию подозреваемого Оганеса Айрапетяна привел его адвокат, — сообщает агентство ТАСС.

Рубен Киракосян добавил, что его подзащитному заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Адвокат уверяет, что местонахождение Айрапетяна ему неизвестно. При этом он отмечает, что его подзащитный не верит в объективность следствия, поэтому до сих пор не явился с повинной и считает существенным условием явки к следователям освобождение из СИЗО братьев и других людей, арестованных по этому делу.

24-летний Никита Белянкин, ранее служивший в ГРУ, был убит в Подмосковье в начале июня. По словам очевидцев, это произошло, когда он вступился за незнакомых мужчин, которых избивали около десятка человек.