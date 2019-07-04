Суд Перми огласит приговор председателю местной организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России

Его обвиняют по статье об экстремизме. По версии следствия, Александр Соловьев оказывал психологическое давление на других участников, чтобы они не уходили из секты. Как отмечают в СК, для этого он применял психологическое давление, уговаривал и заставлял испытывать чувство вины. Более того, пропагандировал исключительность и превосходство своей организации, заключает сторона обвинения.

В материалах дела указано, что он принял участие в собрании, которое проводилось в ДК имени Чехова, и читал проповедь. В суде отмечают, что проповедническая деятельность была направлена на разрушение семьи, брака и родственных отношений. Прокурор просит для обвиняемого 3,5 года заключения и заявляет, что фигурант уголовного дела «подрывал основы конституционного строя и безопасности государства», «разжигал ненависть» и призывал к «отказу от медпомощи».

Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в России, Китае, Вьетнаме и ряде исламских стран.