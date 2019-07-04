В Арбитражном суде Москвы рассмотрят иск РПЦ о передаче зданий двух туберкулезных больниц

Они расположены в Сокольниках и были построены в конце XIX и начале XX века.

Церковь требует передать в безвозмездное использование на 49 лет здания, которые числятся за Московским городским научно-практическим центром борьбы с туберкулезом. Информация о слушаниях содержится в картотеке Арбитражного суда. Формально истцом выступает патриаршее подворье при туберкулезном центре. Ответчиком указан Департамент городского имущества Москвы.

Портал о религии Credo.ru со ссылкой на Telegram-канал «403» пишет, что РПЦ решила пойти в суд после того, как зимой московские власти отказали в передаче этих двух зданий. Патриархия заявила право на помещения больниц на основании закона о реституции, в соответствии с которым здания, использовавшиеся в религиозных целях, могут быть переданы РПЦ.

В обоих помещениях действительно существовали церкви, но сейчас на месте одного из них находится морг, а во втором по праздникам проводятся богослужения для пациентов.

Ранее РПЦ на основании закона о реституции неоднократно заявляла права на здания музеев и других нерелигиозных учреждений.