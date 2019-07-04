Короткое замыкание в одном из распределительных щитов АС-31 могло привести к пожару и гибели офицеров-подводников

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Короткое замыкание могло вызвать возгорание оплётки кабеля или трансформаторного масла. Из-за высокой силы тока предположительно произошёл небольшой взрыв и оплавился распределительный щиток. Начался пожар, дым по вентиляции добрался до отсеков. Такую версию трагедии допустил источник газеты «КоммерсантЪ».

По словам источника, выжила только одна вахта, поскольку трагедия произошла после ужина, большинство подводников отдыхало в так называемом жилом отсеке глубоководного аппарата. Отсек отделён от служебных и центрального поста специальными переборками. Дежурная вахта могла опоздать с его герметизацией, остальные моряки не успели надеть портативные дыхательные аппараты. Поэтому выжила только дежурная смена – четверо офицеров и гражданский специалист. Замыкание подчёркивают все опрошенные изданием эксперты одна из версий.

Точная причина станет ясна после следственных действий на борту аппарата, опроса выживших подводников и проведения экспертиз. При этом военных следователей управления СК по Северному флоту не допускают к аппарату, поскольку это сверхсекретная разработка, пишет издание. Выяснять, что случилось, будут сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления СК.

К пожару на военном аппарате могли привести проблемы с аккумулятором. Об этом накануне писал журнал Forbes со ссылкой на источники, близкие к Минобороны. Трагедия предположительно произошла при подъёме АС-31 с глубины. Погибшие моряки служили в секретной войсковой части в Петергофе. Военная контрразведка проводит там проверку.