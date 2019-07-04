Олег Дерипаска утверждает, что в 2009–2011 годах потратил $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране

Олег Дерипаска утверждает, что в 2009–2011 годах потратил $20 млн. на освобождение из иранского плена экс-агента ФБР Роберта Левинсона. В интервью изданию The Hill российский миллиардер заявил, что оплатил операцию по просьбе ФБР, которое тогда возглавлял Роберт Мюллер, впоследствии ставший спецпрокурором по «российскому делу». В итоге, по словам Дерипаски, сделка была сорвана из-за вмешательства Госдепа, которым тогда руководила Хиллари Клинтон.

Потратив 20 миллионов долларов на операцию по спасению отставного агента ФБР, захваченного в Иране, Олег Дерипаска пытался расположить к себе американские власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов. Он подчеркнул, что по итогу действия Дерипаски не повлияли на ограничение в отношении него со стороны американских властей.