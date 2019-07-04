Минобороны опубликовало имена моряков, погибших при пожаре на подводной лодке

По неофициальным данным, все жертвы трагедии были приписаны к воинской части, расположенной в Петергофе.

Имена погибших офицеров были опубликованы спустя сутки после первого официального сообщения о пожаре, и через два дня после того, как он произошел. До этого Минобороны не сообщало ничего о личностях моряков – лишь несколько часов назад было официально названо имя капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева. В военном ведомстве рассказали, что он спас гражданского специалиста из аварийного отсека и остался там бороться за сохранение корабля.

В представленном списке погибших – 14 имен. Большинство из них СМИ уже называли ранее, включая двух Героев России – Николая Филина и Дениса Долонского. По данным РБК, последний был капитаном глубоководного аппарата. Семеро моряков носили звание капитанов 1-го ранга, двое – 2-го, и трое – 3-го. Также среди погибших оказались подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Сегодня в Кронштадте пройдет панихида по погибшим. На ней будут присутствовать 180 священников со всей России.