В Башкирии врачи, посмеявшиеся над своей якобы большой зарплатой, вернутся к работе

Скандальная история с единственным роддомом в башкирском городе Салават завершается. Медики возобновят работу. Это стало возможным после того как роддом вернулся под госуправление. Последние два года он находился в частных руках. За этот период врачи массово увольнялись, те, кто остался, жаловались на плохие условия работы.

Дело кончилось тем, что в конце марта персонал роддома высмеял свою зарплату, когда его директор Альбина Фатыхова рассказала о больших суммах, которые якобы получают сотрудники. Ролик широко разошёлся в соцсетях, руководство Башкирии обвинили в манипуляции статистикой о зарплатах российских медиков и завышении сумм в разы. Месяц назад медики Салаватского роддома узнали о сокращении, они отказались подписывать бумаги об увольнении.

Тогда им предложили уйти по собственному желанию. Сотрудники роддома и с этим не согласились. Главврач городской больницы Салавата, под чьё управление теперь переходит роддом, встретился с его коллективом. И заверил: все 104 сотрудника вернутся к работе.

Заявления о приёме на работу поступили от всего персонала родильного дома.