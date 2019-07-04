За время паводка в Иркутской области спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в пунктах временного пребывания, по данным на сегодняшнее утро, разместились 653 человека.

Остальные поселились у родственников и знакомых. В 16 населенных пунктах остаются подтопленными около 3 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,5 тыс. человек.

Пострадавшим от затопления в Иркутской области оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. Он отметил, что также оказывается финансовая поддержка. Зиничев добавил, что ряд российских регионов готов принять на летний отдых детей из районов наводнения Иркутской области.