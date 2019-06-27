Все офицеры, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате, будут представлены к государственным наградам

Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что министерство обороны окажет помощь и поддержку семьям погибших.

Большинство тел погибших в Баренцевом море военных до сих пор находятся в подводной лодке. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал председатель петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин. Он также добавил, что родственники погибших подводников склоняются к единовременным похоронам моряков на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге