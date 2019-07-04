12 человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады в Нью-Джерси

Грузовик свалился на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под Гудзоном. По данным правоохранительных органов, ДТП привело к перекрытию движения транспорта из Нью-Йорка в штат Нью-Джерси. Временно закрыт автобусный терминал в Нью-Йорке около въезда в туннель. Наземный транспорт перенаправляется в соседний туннель Холланд-таннел и по мосту имени Джорджа Вашингтона. Это вызвало в мегаполисе транспортный коллапс. Ситуацию осложняет, отмечаемый сегодня в США национальный праздник День независимости.