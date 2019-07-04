СК  объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна.

Он, по версии следствия, является основным фигурантом дела о массовой драке, в которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин. Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Рубен Киракосян, его подзащитному заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Адвокат уточнил, что не знает местонахождение Айрапетяна, но тот, по его словам, готов явиться с повинной на условиях освобождения из СИЗО арестованных по этому делу.