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03:11, 04 июля 2019

Сегодня в Кронштадте состоится панихида по подводникам, погибшим 1 июля в Баренцевом море.

Служба состоится в  Морском соборе. Минобороны назвало имена 14-ти погибших при пожаре на  глубоководном аппарате, но детали трагедии так и не уточнило.



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