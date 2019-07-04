Сегодня в Кронштадте состоится панихида по подводникам, погибшим 1 июля в Баренцевом море.
Служба состоится в Морском соборе. Минобороны назвало имена 14-ти погибших при пожаре на глубоководном аппарате, но детали трагедии так и не уточнило.
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Служба состоится в Морском соборе. Минобороны назвало имена 14-ти погибших при пожаре на глубоководном аппарате, но детали трагедии так и не уточнило.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…