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03:09, 04 июля 2019

12 человек пострадали в  результате падения мусоровоза с эстакады в Нью-Джерси.

Грузовик свалился на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под Гудзоном. По  данным правоохранительных органов, ДТП привело к перекрытию движения транспорта из  Нью-Йорка в штат Нью-Джерси. Временно закрыт автобусный терминал в Нью-Йорке около въезда в туннель. Наземный транспорт перенаправляется в соседний туннель Холланд-таннел и по мосту имени Джорджа Вашингтона. Это вызвало в мегаполисе транспортный коллапс. Ситуацию осложняет, отмечаемый сегодня в США национальный праздник День независимости.



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