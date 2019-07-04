Права Александра Маслякова на  телешоу КВН оспорены в суде.

Как сообщает портал Super.ru, с иском к компании телеведущего «АМИК» в суд по интеллектуальным правам обратилась семья одного из создателей клуба, ныне покойного Сергея Муратова. Истцы утверждают, что Масляков присвоил исключительные права на программу с 1986 года. Масляков ответил иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за незаконное использование товарного знака КВН в одном из документальных фильмов. По сведениям портала Super, заявление уже приняли к производству — первые слушания состоятся в Москве уже в августе.