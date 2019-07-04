Праздничный салют в Минске омрачен чрезвычайным происшествием.

От осколка снаряда на берегу реки Свислочь погибла женщина. Следственный комитет Белоруссии начал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, еще нескольким пострадавшим потребовалась медпомощь. Точное число обратившихся в медучреждения, устанавливается. Белорусский портал tut.by ссылкой на очевидцев пишет, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Читатели присылают фото разбитых окон. В Белоруссии накануне отмечали День независимости.