Бюст Тутанхамона планируют продать сегодня на аукционе

Произойти это может, несмотря на протесты Египта.

Власти Египта обратились к ЮНЕСКО и аукционному дому Christie’s с просьбой не проводить торги и запретить продавать скульптуру. Министерство по делам древностей добивается установления прав собственности на артефакт, поскольку он находился в храме Луксора. Более того, требует отменить торги и вернуть шедевр в Египет. Власти страны утверждают, что бюст Тутанхамона вывезли незаконно почти 50 лет назад. Каир уже много лет требует вернуть статую в Египет. В свою очередь представители аукционного дома Christie’s заявляют, что выставленный на торги лот был приобретен в 1985 г. коллекционером искусства из Мюнхена по имени Хайнц Херцер. Бюст представляет собой голову бога Амона с чертами лица фараона Тутанхамона.

Предварительная стоимость бюста Тутанхамона составляет 4,5 млн. евро.