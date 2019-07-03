Правозащитники расскажут сегодня о нарушениях прав человека в ходе разгона шествия в поддержку Ивана Голунова

Акция была несогласованной, прошла 12 июня в центре Москвы, по данным общественников, тогда были задержаны около пятисот человек. О том, что планируют осветить сегодня, «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.

Фролова добавила, что необходимо привлечь внимание к систематическим нарушениям при задержаниях на публичных мероприятиях.

Между тем накануне журналиста Елизавету Нестерову, которую задержали на марше в поддержку Голунова, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Судья Дорогомиловского суда Москвы Венера Бочарова признала ее виновной в нарушении порядка проведения акции.