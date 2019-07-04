Имена всех 14 погибших в Баренцевом море подводников опубликовало Министерство обороны России

Это случилось накануне вечером, спустя двое суток после пожара на глубоководном аппарате, который унес жизни военнослужащих. Все офицеры, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате, будут представлены к государственным наградам, сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Он добавил, что министерство обороны окажет помощь и поддержку семьям погибших. В Петербурге, где служили погибшие, добавили, что, скорее всего, их похоронят на Серафимовском кладбище, где покоятся члены экипажа подлодки «Курск».