Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:01, 04 июля 2019

Имена всех 14 погибших в Баренцевом море подводников опубликовало Министерство обороны России

Это случилось накануне вечером, спустя двое суток после пожара на глубоководном аппарате, который унес жизни военнослужащих. Все офицеры, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате, будут представлены к государственным наградам, сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Он добавил, что министерство обороны окажет помощь и поддержку семьям погибших. В Петербурге, где служили погибшие, добавили, что, скорее всего, их похоронят на Серафимовском кладбище, где покоятся члены экипажа подлодки «Курск».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

ТАСС 14 человек погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны По сообщению ведомства, трагедия произошла 1-го июля, когда глубоководный аппарат проводил батиметрические измерения в российских территориальных водах…

5 215 6 74558
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 53 6 5074 10:26
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: У Путина нет наслаждения злом Сталин или, скажем, Иван Грозный, любили наблюдать за допросами и казнями. И они злорадствовали, когда расправлялись с врагами, у них был личный интерес…

5 611 6 61809 28.06
Kэфиры, власть, путин, политика, общество, мнения
Блоги

+ Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Президент Украины обратился к российскому коллеге с призывом освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе…

5 460 6 55130 27.06
8читать ;смотреть
Kзеленский, путин, украина, рф, политика, конфликты, моряки, видео, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Я продолжаю вести настоящую избирательную кампанию в Мосгордуму! Именно ближайшая неделя определит, будет ли у москвичей независимый кандидат от 43 избирательного округа, отстаивающий их интересы в Московской городской Думе в ближайшие 5 лет, или нет…

5 72 6 9599 27.06
Kмосква, выборы, мосгордума, политика, общество, власть, мнения
Новости

Премьер-министр Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным во время саммита «большой двадцатки» в Осаке Марк Рютте, по его словам, говорил о сбитом «Боинге MH-17»...

5 53 6 7394
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 154. «Тёмный» концерт Здесь Владимир Семенович называет битлов великими музыкантами. В его устах слово «великий» вообще звучало нечасто…

5 67 6 9766 29.06
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Марш Свободы в центре Тбилиси Протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахария…

5 155 6 22606 29.06
Kгрузия, протесты, общество, события
Блоги

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» — курс на перемены Председатель ЕР — о новых приоритетах партии, персональной ответственности и работе с НКО…

5 163 6 23935 01.07
Kмедведев, единая россия, рф, политика, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Трудные будни иностранного агента Мы ранее не рассказывали об этом, но последние два месяца московский офис движения «За права человека» работает без электричества. Во всех наших помещениях в один прекрасный момент отрубили свет…

5 42 6 6179 01.07
Kправозащитники, общество, помощь, мнения
Блоги

Элтон Джон: Дорогой президент Путин, я вижу двуличие в ваших словах Музыкант назвал лицемерными слова президента России о секс-меньшинствах…

5 334 6 50863 29.06
Kлгбт, путин, права, общество, рф, мнения
Новости

Владимир Путин обвинил ряд стран в нарушении демократических принципов и свободы слова Об этом президент сказал сегодня на форуме под названием «Развитие парламентаризма»...

5 46 6 7067
Интервью Интервью

Григол Вашадзе гость: Григол Вашадзе грузинский политический деятель, лидер партии «Единое национальное движение»

3118623 Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…

5 73 6 11309 28.06
#слушать 53:48 8читать ;смотреть $скачать 12.3 МБ
Новости

Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население страны По её словам, за 4 месяца естественная убыль составила порядка 150 тысяч человек…

5 53 6 8428
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческая проблематика Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков…

5 242 6 40332 27.06
Kрф, украина, политика, правосудие, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Совсем не обязательно быть с протестом, чтобы им руководить Могу сэкономить время всем конспирологам и назвать реальных инициаторов и спонсоров этих акций…

5 66 6 11135 28.06
Kгрузия, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Спустя двое суток после гибели 14-ти моряков на глубоководном аппарате Минобороны до сих пор не названы их фамилии В анонимных телеграм-каналах появились имена нескольких погибших…

5 26 6 35244
Время Белковского

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

Никакого покушения на Путина не было. Просто как всегда украли деньги, предназначенные для профилактического ремонта вертолёта…

5 51 6 74352 29.06
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
В России остались генералы ФСБ, на чьих счетах нет миллионов долларов?
5 50 6 11046 02.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Тайные богатства главного московского единоросса У Метельского есть мама. Ей 75 лет, 20 лет как на пенсии. По поводу нее есть два необычных момента. Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум. А второй — ее имя…

5 330 6 317956 01.07
Kрасследования, недвижимость, чиновники, власть, мнения
Блоги

Михаил Ронкаинен путешественник, журналист

+ Как африканцы убили страну и живут на $500 в год Как африканцы убили страну и живут на $500 в год За сколько можно убить прекрасную страну? Ребята на юге Африки управились в 10 лет…

5 179 6 158398 29.06
8читать ;смотреть
Kпутешествия, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7924388
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4097646

Сегодня в эфире