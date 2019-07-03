Главу Центризбиркома России просят взять под личный контроль проверку подписей кандидатов на выборы в Мосгордуму

Открытое обращение подписали несколько участников выборной кампании. Они призывают присоединиться других независимых кандидатов. Они опасаются, что Мосгоризбирком может забраковать собранные ими подписи. По их словам, для этого у их оппонентов есть немало возможностей. В эту пятницу заканчивается этап сбора подписей в поддержку претендентов на участие в выборах. Кандидаты должны будут сдать документы не позднее шести вечера субботы.