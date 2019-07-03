Несколько рыбаков в Баренцевом море стали свидетелями аварийного всплытия подводной лодки с аппаратом, где был пожар

Один из очевидцев рассказал мурманскому изданию «СеверПост» о том, что это произошло около половины десятого по местному времени, недалеко от залива Ура. Рыбак добавил, что спустя некоторое время к всплывшему аппарату подошли военный корабль и два буксира. Лодка двигалась быстро и шла своим ходом. Источник издания в военных кругах сказал, что корабль, который видели рыбаки, является подводной лодкой «Подмосковье». В Минобороны рассказали, что из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек. Что это был за аппарат – в ведомстве не уточняли. По данным прессы, речь идет о глубоководной станции «Лошарик». В кремле говорят, что все сведения о таком аппарате являются секретными.