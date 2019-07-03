Основателя и владельца группы компании «Рольф» Сергея Петрова исключили из совета директоров

Также из него выведен один из руководителей Анатолий Кайро. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Расследование ведется и против Петрова. Предприниматель находится сейчас за границей. Он считает происходящее, в том числе и обыски в офисах компании, попыткой рейдерского захвата. Причиной стали его критические высказывания в адрес руководства страны, замечал сам Петров. В интервью Интерфаксу он пояснил, что сам просил акционеров об отставке из совета директоров.