Минобороны опубликовало имена моряков, погибших при пожаре на подводной лодке

По неофициальным данным, все жертвы трагедии были приписаны к воинской части, расположенной в Петергофе.

Имена погибших офицеров были опубликованы спустя сутки после первого официального сообщения о пожаре, и через два дня после самой трагедии. До этого Минобороны хранило молчание относительно личностей моряков – несколько часов назад было официально названо лишь имя капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева. В военном ведомстве рассказали, что он спас гражданского специалиста из аварийного отсека подлодки.

В представленном списке погибших – 14 имен. Большинство из них СМИ уже называли ранее, включая двух Героев России – Николая Филина и Дениса Долонского. По данным РБК, последний был капитаном глубоководного аппарата. Семеро моряков носили звание капитанов 1-го ранга, двое – 2-го, и трое – 3-го. Также среди погибших оказались подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Из самого глубоководного аппарата, по некоторым данным, удалось извлечь пока что тела четверых погибших. Об этом в эфире «Эха» сказал председатель Петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подлодки Игорь Курдин. Он добавил, что из-за сильного пожара сам аппарат заполнен водой. Похороны погибших, скорее всего, пройдут на Серафимовском кладбище в Петербурге – там же, где похоронены члены экипажа подлодки «Курск».

Завтра в Кронштадтском морском соборе пройдет панихида по погибшим. На ней будут присутствовать 180 священников со всей России.