Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам пройдет завтра в Кронштадтском морском соборе

Служба в главном храме российских моряков соберет почти 200 священников, — рассказали агентству ТАСС в Русской православной церкви. Изначально они прибыли на мероприятие по случаю десятилетия восстановления института военного духовенства, — добавили в Санкт-Петербургской митрополии. Минобороны опубликовало сегодня список погибших в результате пожара на глубоководном аппарате. Жертвами этого ЧП стали 14 офицеров. Их имена обнародовали спустя сутки после того, как сообщили о случившемся и спустя двое суток после самой трагедии.