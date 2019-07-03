Старший тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурат Мусаев не сможет работать главным тренером команды в Еврокубках

У него отсутствует лицензия УЕФА, — предупредили в Совете европейских футбольных ассоциаций. Сейчас Мусаев фактически выполняет обязанности наставника кубанской команды. Для того, чтобы получить необходимую лицензию, ему придется выполнить ряд условий, но это займет определенное время, — предупредили в руководстве УЕФА. Краснодар по итогам чемпионата России завоевал право выступить в квалификации Лиги чемпионов.