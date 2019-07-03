Верховный суд Ингушетии отменил штраф одному из лидеров протестующих

Малсаг Ужахов должен был заплатить 10 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Магасский районный суд наказал его за участие в акциях против соглашения о границе с Чечней, которые проходили в октябре прошлого года, — передает агентство Интерфакс. Кроме того, Ужахов был оштрафован за участие в стихийном митинге с конца марта. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о применении насилия к представителям власти.