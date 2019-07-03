Более ста пятидесяти человек пострадали в результате столкновений в Израиле

Третий день подряд представители эфиопской общины выходят на акции протеста. Поводом стала гибель 19-летнего выходца из Эфиопии, которого в понедельник застрелил полицейский, когда разнимал драку молодых людей. Его адвокат утверждает, что сотрудник правоохранительных органов применил оружие для самообороны. Члены эфиопской общины считают, что полицейский стрелял, поскольку его оппонент был темнокожим. Уже задержаны более 140 человек. Среди пострадавших есть стражи порядка, медики и журналисты.