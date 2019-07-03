Имена подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, опубликовало этим вечером Минобороны

Имена подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, опубликовало этим вечером министерство обороны. Это случилось спустя сутки после того, как ведомство сообщило о трагедии и спустя двое суток после самого ЧП. Жертвами пожара стали 14 человек. Сообщается, что все они числились в секретной воинской части под Петербургом. В Смольном уже сказали, что устанавливают контакты с семьями погибших. Места для похорон определят их семьи.