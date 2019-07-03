Автозаправки на Дальнем Востоке жалуются на рост цен на топливо

Причем, по словам владельцев АЗС, вопреки логике рынка, оптовые цены уже выше розничных, — пишет издание РБК. В конце прошлого месяца истек срок действия соглашения нефтяников с правительством. Договор должен был сдерживать цены на бензин. Его заключили еще в прошлом году. В Федеральной антимонопольной службе говорят, что ситуация с бензином на Дальнем Востоке такая же, как в других регионах, но есть вопросы к ценам на дизельное топливо.