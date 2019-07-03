Ущерб от паводка в Иркутской области местные власти оценили в 29 миллиардов рублей

В региональной администрации заверили, что уже утвержден план аварийно-восстановительных работ. На местах находятся оценочные комиссии. В населенных пунктах восстанавливают электроснабжение, идет расчистка территории от последствий наводнения. По данным МЧС, в результате стихийного бедствия погибли 20 человек и еще 15 пропали без вести. Спасателям пришлось эвакуировать город Тулун, который затопило после того, как прорвало местную дамбу. Телеканал «Настоящее время» утверждает, что защитные сооружения строила компания, которая принадлежит отцу замгубернатора региона Руслана Болотова Николаю. Сам Болотов ранее курировал строительство и дорожное хозяйство области.