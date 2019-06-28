Более тысячи человек собралось на митинг «Очистим Россию от мусора» в Москве – Удальцов

Более тысячи человек собралось на митинг «Очистим Россию от мусора» в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«На Суворовской площади начался митинг «Очистим Россию от мусора», на данный момент собралось более тысячи человек из разных организаций – левых, патриотических и экологических. Приехала делегация защитников Шиеса, выступающих против строительства полигона для московского мусора. Смысл мероприятия – солидарность с жителями Архангельской области, которые встали на защиту своего региона», — сказал он.

С.Удальцов добавил, что основным требованием митингующих является проведение референдума по вопросу строительства полигона.

Акция согласована с московской мэрией и проводится по инициативе объединенного оргкомитета, куда входят, в частности, «Левый фронт», Партия Дела, движение «Новороссия», «Свободная Россия».