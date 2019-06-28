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Эксклюзив Эха 20:20, 03 июля 2019

Более тысячи человек собралось на митинг «Очистим Россию от мусора» в Москве – Удальцов

Более тысячи человек собралось на митинг «Очистим Россию от мусора» в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«На Суворовской площади начался митинг «Очистим Россию от мусора», на данный момент собралось более тысячи человек из разных организаций – левых, патриотических и экологических. Приехала делегация защитников Шиеса, выступающих против строительства полигона для московского мусора. Смысл мероприятия – солидарность с жителями Архангельской области, которые встали на защиту своего региона», — сказал он.
С.Удальцов добавил, что основным требованием митингующих является проведение референдума по вопросу строительства полигона.
Акция согласована с московской мэрией и проводится по инициативе объединенного оргкомитета, куда входят, в частности, «Левый фронт», Партия Дела, движение «Новороссия», «Свободная Россия».



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