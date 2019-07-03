Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — заявили в Минобороны.

Среди погибших 7 капитанов первого ранга, двое из которых – Герои России, три капитана второго ранга, два третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.