Киевский суд объявил перерыв по делу руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Очередное заседание должно состояться 15 июля. Ранее стало известно, что в этом деле заменены двое прокуроров и новые представители обвинения еще не успели ознакомиться с материалами. Сам Вышинский уверен, что Генпрокуратура Украины добивается лишь одного – максимально долго держать его под стражей. Журналиста обвиняют в госизмене, он вины не признает. В заключении Вышинский находится уже больше года.