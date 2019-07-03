Иран пригрозил снять ограничения на обогащение урана

По словам президента стран Хасана Роухани, со следующей недели они могут отказаться от выполнения требований о перепрофилировании реактора в Араке. В этом случае, Тегеран вернет его в состояние, при котором возможно производство плутония, — сказал иранский руководитель. Роухани подчеркнул, что в этом случае его страна сможет обогащать уран до любого уровня, который потребуется. В рамках так называемой ядерной сделки, Тегеран обязался перестроить свой реактор для ядерных исследований в мирных целях. Однако, ранее из соглашения вышли США, после чего исламская республика решила приостановить выполнение некоторых пунктов.