Власти пообещали опубликовать список подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате

Об этом сказали в министерстве обороны, однако, точное время, когда будет опубликован список, не сообщили. Впрочем, в ведомстве рассказали, что капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста, который находился на той же глубоководной станции. Он участвовал в борьбе за живучесть корабля и в тушении огня. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже направил телеграммы с соболезнованием родителям и жене Соловьева. Ранее стало известно, что в Баренцевом море при тушении пожара погибли 14 офицеров-подводников.