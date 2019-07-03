Минобороны России собирается опубликовать список погибших в результате пожара в Баренцевом море подводников

Министерство обороны России собирается в ближайшее время опубликовать список погибших в результате пожара в Баренцевом море подводников. Накануне ведомство сообщило, что жертвами инцидента стали 14 офицеров.

Сегодня в министерстве сказали, что среди погибших 7 капитанов первого, двое из которых – Герои России, три капитана второго ранга, два третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Кроме того, в ведомстве назвали одну фамилию. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста, который находился на глубоководной станции. О судьбе самого Соловьева пока официально ничего не сообщается.