Игорь Курдин: На данный момент удалось извлечь четыре тела погибших в Баренцевом море моряков-подводников

На данный момент удалось извлечь четыре тела погибших в Баренцевом море моряков-подводников – Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников

На данный момент удалось извлечь четыре тела погибших в Баренцевом море моряков-подводников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.

«Сейчас идет процесс извлечения тел из подводной лодки. Поскольку из-за объемного пожара аппарат заполнился водой — это сложная задача, пока извлечено всего четыре тела. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела пока непонятно», — сказал он.

И.Курдин также добавил, что родственники погибших подводников склоняются к единовременным похоронам погибших на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота, находящемся в Баренцевом море, произошло возгорание. В результате погибло 14 моряков-подводников.