Российские власти хотят упростить выписку сильных обезболивающих онкобольным

Речь идет о тех пациентах, кто лечится на дому. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас готовятся соответствующие изменения в приказ министерства здравоохранения.

О необходимости изменить систему выдачи сильнодействующих препаратов заговорили несколько лет назад после серии самоубийств онкобольных. Как сообщалось, в некоторых случаях это происходило после того, как их родные не сумели вовремя получить обезболивающее.