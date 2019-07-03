По официальным данным, общее число жертв трагедии составило 14 человек.

Минобороны официально назвало имя первого погибшего при пожаре на подводной лодке. В ведомстве сообщили, что капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста из аварийного отсека глубоководного аппарата. После этого он задраил люк для того, чтобы не дать огню распространиться, и остался в отсеке бороться за сохранение корабля.

Между тем проект Baza опубликовал имена 12 моряков, погибших к ходе пожара. В списке в том числе есть и Соловьев. Некоторые имена уже были опубликованы ранее. О других погибших, например, капитане Александре Авдонине и специалисте технической службы Дмитрии Васильеве, стало известно впервые. Как пишет РБК, командиром подлодки был капитан первого ранга и Герой России Денис Долонский, который также оказался в числе жертв пожара. Глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал представить всех погибших к госнаградам.

Максимально на такой подводной лодке могут находиться до 19 человек. Об этом рассказал главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он добавил, что трагедия произошла на глубине порядка 300 метров.

По некоторым данным, всего на подлодке находились 25 человек. Пятеро из них попали в госпиталь после пожара.