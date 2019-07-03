Глобальный сбой произошел в работе Facebook и Instagram

Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Он зафиксировал более 6,7 тыс. поступивших обращений с жалобами на работу Facebook. Больше всего проблем в работе соцсети зафиксировано в США, Западной Европе, Перу, Бразилии и Сингапуре.

На работу сервиса Instagram на пике сбоя пожаловались 11,4 тысяч человек. Instagram плохо работал в тех же странах, что и Facebook, а так же в России и Украине.

У пользователей этих соцсетей возникли проблемы с отображением картинок, работой новостной ленты и с входом в систему.