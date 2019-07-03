Акционеры группы компании Рольф вывели из совета директоров ее основателя Сергея Петрова

Также из руководящего органа исключили топ-менеджера Анатолия Кайро, который сейчас находится под домашним арестом. Против Петрова и Кайро расследуют уголовное дело по обвинению в выводе за рубеж крупной суммы.

На прошлой неделе в офисах компании прошли обыски. Сам Петров, который сейчас находится за границей, считает, что его преследуют за критические высказывания в адрес властей, а кроме того, он называет произошедшее попыткой рейдерского захвата.