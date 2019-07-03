Военный самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
У воздушного судна Ан-12 отказал один из двигателей, — говорят в службах аэропорта Кольцово.
Сколько человек находилось на борту, есть ли пострадавшие – пока не сообщается.
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У воздушного судна Ан-12 отказал один из двигателей, — говорят в службах аэропорта Кольцово.
Сколько человек находилось на борту, есть ли пострадавшие – пока не сообщается.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…