Минобороны России назвало первую фамилию офицера, который находился на глубоководном аппарате в момент пожара

Министерство обороны России назвало первую фамилию офицера, который находился на глубоководном аппарате в момент пожара. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста. Он вывел его из отсека, задраил люк и продолжил бороться за живучесть корабля.

Моряки-подводники, по словам представителей военного ведомства, ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли аппарат и своих товарищей. Почти сутки ведомство не называло никаких фамилий из числа четырнадцати погибших. Между тем, пресса пишет, что Соловьев погиб в результате этого инцидента.