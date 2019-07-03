В  московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа

По ее результатам будут сделаны самые серьезные выводы. – пообещал глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, ситуация осложняется большим пассажиропотоком.

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту начались в конце мая. По данным Коммерсанта, многочасовые задержки связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре Шереметьево-Хэндлинг.

Гендиректор аэропорта Михаил Василенко обещал устранить сбои за месяц.