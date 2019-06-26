Мосгоризбирком не получал жалоб на недопуск кандидатов к участию в выборах в  Московскую городскую думу

«Комиссия по-теплому относится ко всем кандидатам. Никаких препятствий при сдаче документов нет», — утверждает председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Сегодня он докладывал заместителю председателя ЦИК Николаю Булаеву.

По данным Мосгоризбиркома, на сегодняшний день подали документы 410 кандидатов, 20 уже зарегистрированы. Мосгоризбирком также назвал попыткой давления на избирательные комиссии петицию с требованием зарегистрировать всех независимых кандидатов. Открытое письмо на сайте Change.org опубликовала группа общественных деятелей, артистов и журналистов, среди которых Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Алексей Кортнев.

Наличие независимых кандидатов на предстоящих выборах в Московскую городскую думы – крайне важно для общества. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Юрий Сапрыкин.

По словам Сапрыкина, необходимость сбора подписей – это механизм, который придумали, чтобы иметь возможность не допустить неугодных власти кандидатов.