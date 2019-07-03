Минсельхоз попросил передать ему право регулировать сбор грибов и диких ягод

Чиновники подчеркивают, что речь идет о ценных ресурсах, которые обладают «высоким экспортным потенциалом».

Оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, а также березового сока и лекарственных растений может оказаться в ведении Минсельхоза – ведомство уже разработало соответствующий проект постановления правительства. Как пишет РБК, документ был опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения. Новые полномочия министерства будут включать в себя также регулирование сбора и переработки грибов, ягод и растений.

В пояснительной записке к проекту говорится, что дикоросы представляют собой ценный природный ресурс, который пользуется спросом внутри страны и за рубежом. Потенциал роста этой отрасли велик, считают чиновники. Однако развитие рынка сдерживает в том числе недостаточное правовое регулирование сбора грибов и ягод в предпринимательских целях и для собственных нужд населения.

Больше двух лет назад «Московский комсомолец» уже писал, что в России могут обложить налогом сбор дикоросов. В пресс-службе Минсельхоза тогда назвали это вымыслом. С идеей увеличения экспорта грибов еще в 2016 году выступал тогдашний глава Минсельхоза Александр Ткачев.